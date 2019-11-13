Киев, , 12:30 — REGNUM Большая часть «Слуги народа» на заседании фракции сегодня, 13 ноября, утром, перед началом заседания парламента, действительно проголосовала за то, чтобы поддерживать законопроект о земельной реформе в первом чтении.

Об этом изданию «Левый берег"заявил источник во фракции «Слуга народа».

Источник заявил, что на фракции были не все депутаты политической силы, и было много тех, кто настаивали на том, что нужно отложить закон, но «это не особо взволновало руководство».

Собеседник издания заявил, что президент Зеленский убеждал депутатов, что ко второму чтению законопроекта исправят все моменты, которые больше всего вызывают опасение — в первую очередь, это касается права покупки земли иностранцами.

В первом чтении предлагается принять законопроект в редакции аграрного комитета с нормой о возможности покупки земли иностранными компаниями, которые работают на Украине больше двух лет, или с 2024 года для юридических лиц с иностранными бенефициарами.

А вот представитель Кабинета министров в Верховной раде Ирина Верещук в комментарии «РБК-Украина» заявила, что во фракции «Слуга народа» не хватит голосов за земельную реформу. Она подтвердила, что «отдельные коллеги» не поддержат проект открытия рынка земли в предложенной редакции, а сама Верещук намерена воздержаться от голосования.

Ранее государственное информагенство «Укринформ» опубликовало комментарий депутата «Слуги народа» Романа Грищука по итогам заседания фракции. Депутат подтвердил, что голосов для принятия документа в первом чтении хватает, и заявил, что во фракции найдутся депутаты, которые будут голосовать «против», но только потому, что они выступают за еще более либеральную модель открытия рынка земли — чтобы ее сразу могли покупать иностранные компании.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в заседании Рады объявлен перерыв — спикер парламента Дмитрий Разумков собрал совещание с главами фракций. Мероприятие проходит в закрытом режиме.