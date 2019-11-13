Тбилиси, , 12:18 — REGNUM Члены НАТО не могут прийти к единому решению о принятии в состав Альянса Грузии из-за противодействия Кремля. Об этом 12 ноября в интервью грузинской телекомпании «Имеди» заявил министр обороны республики Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили «Мы должны исходить из реальности. Одно — это наше желание, а второе — пути его осуществления. Сегодня среди членов НАТО нет общего консенсуса в связи с членством Грузии, конечно же, в этом решающую роль играет российский фактор»

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов и неоднократно выражала желание стать членом Альянса. На саммите в Бухаресте в 2008 году НАТО принял решение о принятии в свой состав Грузии, однако не установил конкретных сроков. Нынешнее правительство Грузии также держит курс на интеграцию. Грузинские солдаты принимают участие в миссии НАТО в Афганистане. Представители Союза периодически отмечают, что Грузия становится все ближе и ближе к вступлению в Альянс.

Вступление в НАТО для Грузии осложняется вопросом об Абхазии и Южной Осетии. В сентябре 2019 года бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил с предложением принять Грузию в альянс, но при условии, что пятая статья устава организации о коллективной безопасности не будет распространяться на Абхазию и Южную Осетию. Данное заявление вызвало предположение, что Альянс готов де-факто признать независимость двух республик. Однако затем представители НАТО стали заявлять, что Грузия будет принята в Альянс только вместе с «оккупированными» территориями, что фактически означает никогда.

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