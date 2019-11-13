Нью-Дели, , 12:19 — REGNUM Индийские власти доверят женщине — офицеру ВМС пост помощника военно-морского атташе в посольстве Индии в России. Об этом сообщает 13 ноября газета The Economic Times.

Караби Гогой имеет звание лейтенант-коммандер, что соответствует званию капитана третьего ранга. Она первой из индийских женщин, служащих в военном флоте, будет помогать военно-морскому атташе за рубежом.

Источники издания уточнили, что Гогой в ноябре закончит изучать русский язык, а в декабре, вероятно, начнет работать в Москве. Гогой является специалистом в судостроении, она служила на базе ВМС в индийском штате Карнатака.

Ранее женщину по имени Анджали Сингх назначили помощником военно-воздушного атташе в индийское посольство в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что Нью-Дели продолжит военно-техническое сотрудничество с Москвой вопреки продолжению санкционной политики со стороны США.

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