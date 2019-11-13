Тегеран, , 12:17 — REGNUM 12 ноября Секретарь Высшего Совета национальной обороны Ирана контр-адмирал Али Шахмани заявил, Иран смог мобилизовать все свои силы перед лицом врага, застав его врасплох. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

«Способность Исламской республики мобилизовать свои силы привела к тому, что тактика США по созданию и возвышению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) провалилась», — отметил чиновник.

Али Шахмани подчеркнул, что за последние четыре десятилетия внутренняя стабильность, оборонительный потенциал и прогресс в освоении новых технологий усилили роль Ирана в решении региональных и глобальных проблем. Он поблагодарил силы КСИР за то, что они «защищают прогресс Исламской республики».