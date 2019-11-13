Брюссель, , 12:14 — REGNUM Заседание «Евросоюз — Туркестан» по вопросам безопасности пройдет в 2020 году в Узбекистане, сообщили 13 ноября в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

12 ноября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Во время переговоров стороны отметили необходимость согласования текстов соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов подписал с Еврокомиссией по международному сотрудничество соглашение о финансировании проектов технического содействия вступлению республики в ВТО.

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