Дамаск, , 12:11 — REGNUM Воздушная кампания ВКС РФ над южной частью сирийской провинции Идлиб продолжается. Вечером 12 ноября 2019 года российские самолёты нанесли мощные авиудары по нескольким объектам джихадистов в этом регионе. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Массированному воздействию с воздуха подверглись позиции террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе между равниной Аль-Гааб и городом Маарат ан-Нуман. Удары пришлись на объекты террористической организации в населённых пунктах Ракая, Кафр-Сиджна, Кафр-Набль и Хиш.

Действия ВКС РФ координировались с действиями Сирийской арабской армии. Сирийские военные со своей стороны, кроме огневого воздействия на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обрабатывали и объекты группировок боевиков поддерживаемого Турцией Фронта национального освобождения.

В ближайшие недели Сирийская арабская армия, как ожидается, возобновит своё долгожданное наступление в южной части Идлиба. Это наступление, которое ранее было остановлено после захвата северной части провинции Хама и города Хан-Шейхун, станет серьёзной проблемой для боевиков.

По оценкам экспертов, в регионе Большого Идлиба ещё насчитывается около 25 тысяч джихадистов. Ключ к успеху нового этапа наступательной операции сирийской армии лежит в захвате горного города Кобани в провинции Латакия. Ожесточённые бои за этот населённый пункт идут уже несколько месяцев.