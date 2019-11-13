Киев, , 12:15 — REGNUM Рынку земли на Украине быть — это стратегическое решение власти, заявил советник президента Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, комментируя рассмотрение в Раде земельной реформы.

Он признал, что быть довольными «все и сразу» не могут, поэтому вопросы о тактике введения рынка земли являются вопросами поиска компромисса между всеми участниками процесса.

«Этих участников много. Множество участников не ограничено чиновничеством, экспертами, представителями крупного и мелкого аграрного бизнеса и, тем более, политиками. Но, если предположить, что все работают на эффективность страны, то такой тактический компромисс может быть найден», — заявил Устенко.

Он перечислил основные проблемные моменты, по которым будет продолжена дискуссия — кому и сколько земли в одни руки отдавать, как забрать актив у того, кто его не использует, как осуществлять надзор за севооборотом, допускать или нет иностранцев, как отслеживать соответствие экологическим стандартам и т.д.

В завершение Устенко призвал Верховную Раду и министерство экономического развития стать «модераторами» процесса по введению рынка земли — то есть взять на себя ответственность за то, чтобы услышан был каждый участник процесса.

ИА REGNUM напоминает, что все политические силы, представленные в Раде, кроме «Слуги народа», настроены радикально против открытия рынка земли. Сегодня парламент должен рассмотреть все варианты земельной реформы, внесенные в сессионный зал — 1 основной и 11 альтернативных. В поддержку земельной реформы уже выступило представительство ЕС на Украине.