Аддис-Абеба, , 12:29 — REGNUM По данным СМИ со ссылкой на бывшего шпиона из Уганды, Египту удалось убедить Уганду и Южный Судан саботировать завершение строительства ГЭС «Возрождение» Эфиопии. СМИ сослались на бывшего шпиона как на заслуживающий доверия источник, который сообщил, что три страны объединились, чтобы оказать давление на Эфиопию с помощью дипломатических и военных средств, а обе страны также должны предоставить военные базы в случае нападения Египта на Эфиопию. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Borkena.

Что же получат Южный Судан и Уганда взамен? — шпион заявляет, что Египет поддержит лидеров двух стран в их стремлении остаться у власти. Ранее СМИ утверждали, что получили три страницы документа от предполагаемого бывшего агента безопасности Уганды, который утверждал, что работал в организации внешней безопасности. Документ «разоблачает обширную кампанию по оказанию большего давления на Эфиопию с помощью дипломатических и военных средств».

Далее в отчете указывалось, что человек, который разгласил документ — Джеймс Мойзес — сообщает: «У нас сложилась ситуация, когда моя страна [Уганда] стала союзником номер один Египта в регионе. Нет проблем быть союзником суверенной нации, но неправильно, когда вы делаете это, чтобы причинять вред другим странам». Кроме того, в докладе говорится о поставке египетского оружия в Южный Судан в двух формах. «ас-Сиси всегда доставляет оружие и боеприпасы в Джубу двумя различными способами. Он поставляет их в форме лекарств или сельскохозяйственных продуктов или использует Уганду в качестве посредника. Это все каналы прикрытия», — пишет Мойзес.

Заговор трех стран до сих пор не подтвержден другими источниками. Если все окажется правдой, то это означает, что Уганда изменила свою позицию по отношению к Эфиопии. Что касается Южного Судана, то ранее были слухи о «расколе» между президентом Сальвой Кииром и эфиопскими лидерами. Кроме того, Египет трудится над тем, чтобы закрепить дипломатическое влияние в Южном Судане, по крайней мере, в течение последних четырех или пяти лет.