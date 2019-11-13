Киев, , 12:04 — REGNUM

«Президент Владимир Зеленский» — это проект внешнего управления, и именно с этой точки зрения следует рассматривать перспективы Украины и украинской власти, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 13 ноября, комментируя заявления украинских экспертов об «ошибках» Зеленского.

Ранее руководитель украинской платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что президент страны Владимир Зеленский уже совершил три важные ошибки, не выполнив свои предвыборные обещания — «сажать коррупционеров», воплотить в реальность принцип «закон один для всех», добиться возвращения граждан Украины из эмиграции.

«Украина уже давно не самостоятельная страна. Сейчас я не готов сказать, с какого времени точно, для этого нужно отдельное исследование, но — давно. Соответственно, и проект «президент Владимир Зеленский» — это проект внешнего управления, хотя и профессионально раскрученный с использованием глубоко проанализированных и профессионально инструментализированных народных настроений. Именно с этой точки зрения я бы и рекомендовал рассматривать перспективы Украины и украинской власти.

Запад больше не может допустить неудачного президентского проекта на Украине. С другой стороны, народ Украины ещё не созрел, чтобы реалистично осознать себя, своё состояние, свои перспективы на том губительном пути, который ему навязал Запад. Будем надеяться, что реальные оппозиционные патриотические силы ему в этом помогут, но пока они слабы.

Итак, Запад сделает всё возможное, чтобы удержать Зеленского на посту президента, несмотря на любые его ошибки с точки зрения и выполнения предвыборных обещаний, и вообще реалистичной патриотической политики. В то же время, удерживая его на этом пути, предоставляя Зеленскому и его команде своего рода индульгенцию, Запад будет всё больше вводить их в соблазн бездумных, наглых, антинародных в своём корне действий. Пользуясь этой индульгенцией, команда Зеленского будет, проще говоря, грабить Украину. Мы видим это, в частности, по введению в угоду западным «партнёрам» нового, фактически коллаборационистского, законодательства о земле.

На этом пути, однако, Зеленский и компания будут всё более обозлять основную массу населения Украины… Казалось бы, тупиковая ситуация? Нет, выход есть, и, как показывают последние события, именно по этому пути Запад будет толкать Украину: обострение отношений с Россией вплоть до реальной войны», — отметил Михаил Демурин.