Москва, , 12:03 — REGNUM Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») опроверг сведения о том, что законопроект о СМИ-иноагентах может быть применен в отношении российских блогеров и журналистов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

«В связи с тем, что появляется информация о том, что этот закон будет использоваться против блогеров, против российских публицистов, хочу обратить внимание, нет, коллеги, (об этом) речь не идет», — сказал Левин.

Парламентарий подчеркнул, что законопроект — это создание зеркальных мер иностранных норм.

«Чтобы мы имели возможности для ответной реакции на подобного рода действия за границей в отношении российских СМИ», — пояснил он.

Законопроект стал своего рода ответом на действия минюста США, который обязал зарегистрироваться в качестве иностранного агента Sputnik и Russia Today.

Иноагентами будут признаваться физлица, распространяющие в России информацию на зарубежные средства, следует из проекта закона, который рекомендовал профильный комитет Госдумы. Перечень таких лиц будет вести Минюст РФ, министерство уже ведет перечень иноагентов — НКО.

«Важно, что закон устанавливает возможность, но не обязанность. В каждом конкретном случае признание лица выполняющим статус иностранного агента будет осуществляться на основании коллегиального решения Министерства юстиции и Министерства иностранных дел, что, по сути, является механизмом защиты от необоснованных решений», — сказал Левин.

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