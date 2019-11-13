Джакарта, , 12:02 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди рассказала о внешнеполитических приоритетах Индонезии в виде формулы 4 + 1 членам комиссии I палаты представителей на первом рабочем совещании в Джакарте, сообщает Antara.

«Формула 4 + 1 — это, во-первых, рост экономической дипломатии. Экономическая дипломатия является главным приоритетом. Во-вторых, повышение обороны. В-третьих, повышение суверенитета и национальной дипломатии. В-четвертых, повышение роли Индонезии в регионе и в глобальном масштабе, и плюс один, улучшение инфраструктуры», — отметила глава МИД Индонезии.

На рабочем совещании, в котором приняли участие более 20 членов комиссии I палаты представителей, Ретно Марсуди объяснила ряд шагов, которые необходимо предпринять министерству иностранных дел Индонезии в отношении первых двух приоритетов, а именно экономической дипломатии и дипломатии обороны.

МИД Индонезии предпримет один из шагов для экономической дипломатии, включая укрепление внутреннего рынка.

По словам Ретно Марсуди, оборонная дипломатия будет осуществляться в три этапа, включая интеграцию данных всех учреждений в Индонезии. Кроме того, оборонная дипломатия также будет осуществляться за счет улучшения управления восходящей и нисходящей миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди передала четыре пункта, которые обсуждались на 35-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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