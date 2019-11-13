Брюссель, , 17:11 — REGNUM Флаг Судана был поднят перед зданием штаб-квартиры Европейского союза (ЕС) в знак приветствия премьер-министра страны Абдаллы Хамдока, посетившего столицу Бельгии город Брюссель в сопровождении двух министров и других государственных лиц.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, премьер-министр Судана провел встречи с главами государств и правительств стран ЕС в городе Брюсселе, в ходе которых обсудил дальнейшие планы правительства Судана. Как отмечается, данное событие является историческим, оно положит начало оказанию поддержки Европейским союзом суданскому премьеру и его переходному правительству.

По словам министра иностранных дел Бельгии, визит Хамдока в Бельгию крайне важен. Он также заявил, что граждане Судана с нетерпением ждут восстановления мира и урегулирования конфликтов в стране.