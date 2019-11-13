Киев, , 12:03 — REGNUM Голосов фракции «Слуга народа» хватит, чтобы принять законопроект об открытии рынка земли в первом чтении. Об этом заявил народный депутат из фракции «Слуга народа» Роман Грищук в комментарии государственному информагентству «Укринформ».

Грищук добавил, что во фракции найдутся депутаты, которые будут голосовать «против», но только потому, что они выступают за еще более либеральную модель открытия рынка земли — чтобы ее сразу могли покупать иностранные компании.

Он подтвердил, что сегодня рано утром состоялось заседание фракции при участии Владимира Зеленского, на котором президент высказал свою позицию по поводу снятия моратория на продажу земли.

«Мы в первом чтении принимаем земельную реформы, ко второму чтению убираем оттуда возможность продажи иностранным компаниям, принимаем закон, открываем рынок земли, а потом уже будет референдум, чтобы определить, разрешать продажу земли иностранным компаниям и резидентам или нет», — очертил план действий украинской власти Грищук.

В настоящий момент (11:00 по киевскому времени, 12:00 мск) в заседании Рады объявлен перерыв — спикер парламента Дмитрий Разумков проводит совещание с главами фракций, поскольку все политические силы, кроме «Слуги народа», настроены радикально против открытия рынка земли.

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты по ссылкой на свои источники в «Слуге народа» сообщали, что у Зеленского есть серьезный кризис с голосами за земельную реформу, которую отказываются поддержать депутаты-мажоритарщики. В частности, на прошлой неделе удалось убедить лишь 190 депутатов, при том, что всего во фракции 256 человек, а для результативного голосования необходимо 226 голосов.