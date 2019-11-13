Барнаул, , 12:04 — REGNUM Глава российского правительства Дмитрий Медведев сегодня, 13 ноября, завершил рабочую поездку в Сибирь. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, его самолёт готовиться к отлёту в аэропорту Барнаула.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 12 ноября Медведев побывал в Новосибирске, где провёл совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в РФ. В ходе посещения научного центра Дмитрий Медведев ознакомился с работой вирусологической лаборатории и лаборатории обратной генетики ГНЦ ВБ «Вектор», а также дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго.

«Из федерального бюджета планируется выделить для центров на ближайшую перспективу, до 2024 года, более 11 млрд рублей, распоряжение об этом я подписал в конце октября, и оно уже работает», — заявил глава правительства.

Вечером того же дня Медведев отбыл в Барнаул на спецпоезде. Поездка до Барнаула заняла 3,5 часа. За это время он успел провести совещание, где обсуждались проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

«Планируемый объём инвестиционной программы на три года составляет 2,5 трлн рублей, сумма очень значительная, в том числе в 2020 году — более 820 млрд рублей. Правительству надо разобраться, как расходуются полученные деньги, и найти им наилучшее применение», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По прибытию в Барнаул он провёл рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, а 13 ноября побывал в селе Санниково Алтайского края, где члены российского правительства рассмотрели ход выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов.

Не обошлось и без нештатных ситуаций. Одна из жительниц села буквально бросилось в ноги премьеру и рассказала о том что уже несколько лет живёт без горячей воды. Проблему пообещали решить в ближайшее время. Тем временем следственные органы уже объявили о проведении до следственной проверки — всё очень противно. Вероятно, своего места после случившегося инцидента может лишиться глава Санниковского сельсовета Владимир Молофеев. Жалоба Медведеву поступила сразу после того, как он заявил что в селе всё хорошо.

Из других очевидных преимуществ для Сибири визита российского премьера можно отметить то, что Новосибирск получил стратегическую повестку: от разработок в компании «Вектор» будет зависеть благополучность российско-африканских отношений в ближайшие годы.

Тема угольных терминалов и задействование мощностей РЖД по транспортировке, возможно, сыграет на руку новому кузбасскому губернатору Сергею Цивилеву.

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Что касается Алтайского края, то совершенно очевидно, что работа руководства региона по национальным проектом, направленным на развитие села будет поддержана и словом и делом. Попутно был затронут и «мусорный вопрос». Речь идёт о режиме ЧС в Бийске. Дмитрий Медведев попросил членов своего правительства в его решении.

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И ещё: многие жители Алтайского края заметили, что с приездом Дмитрия Медведева снега навалило столько, что образовались сугробы, хотя до этого в регионе целый месяц снега не было вообще.

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