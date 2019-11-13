Москва, , 11:54 — REGNUM Страны, входящие в БРИКС, надеются наладить самостоятельные валютные расчёты в условиях доминирования в мировой экономике доллара и евро, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 13 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Страны БРИКС хотят иметь запасные варианты, которые позволяли бы им не в такой степени зависеть от долларовых расчётов. Но насколько могут быть реализованы такие намерения, это отдельный вопрос, — сказал Колганов. — В БРИКС наверняка есть противоречия, связанные с тем, что все участники, должно быть, опасаются чрезмерного доминирования КНР и того, что Китай выстраивает свои проекты под себя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в ночь на 13 ноября в столицу Бразилии для участия в 11-м саммите БРИКС. В Бразилии председатель Си планирует принять участие в церемонии закрытия бизнес-форума стран БРИКС, а также диалоге лидеров БРИКС и Делового совета БРИКС с Новым банком развития.

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