Москва, 13 ноября 2019, 11:54 — REGNUM Страны, входящие в БРИКС, надеются наладить самостоятельные валютные расчёты в условиях доминирования в мировой экономике доллара и евро, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 13 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в ночь на 13 ноября в столицу Бразилии для участия в 11-м саммите БРИКС. В Бразилии председатель Си планирует принять участие в церемонии закрытия бизнес-форума стран БРИКС, а также диалоге лидеров БРИКС и Делового совета БРИКС с Новым банком развития.
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