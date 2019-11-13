Минск, , 11:56 — REGNUM Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 13 ноября, передает БелТА.

«Мы подпишем дорожные карты только в том случае, если интересы Беларуси будут учтены», — подчеркнул глава белорусского правительства.

Он уточнил, что к настоящему моменту Москва и Минск не согласовали около половины из 31 дорожной карты. Неурегулированные позиции есть по нефти, газу, энергетике, однако о нерешаемых вопросах речь не идет.

Одна из самых сложных дорожных карт — по Налоговому кодексу, добавил Румас, так как налоговое законодательство каждой из двух стран развивалось самостоятельно, а теперь его придется унифицировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минэнерго Белоруссии объявили о проработке с российской стороной вопросов по дорожным картам в электроэнергетической и газовой сферах.

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