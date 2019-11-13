Вильнюс, , 11:50 — REGNUM Большинство жителей Литвы высказываются против повышения военных расходов страны до уровня в 2,5% от ВВП. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведённый социологической службой Spinter tyrimai, опубликованный сегодня, 13 ноября, литовским порталом Delfi.

Такое стремление полностью поддерживает 8,9%, скорее поддерживает 25,8%, категорически не поддерживает или скорее не поддерживает 21,6% и 30,3% соответственно. У 13,4% утверждали, что у них нет собственного мнения по этому вопросу. Опрос проводился 17−28 октября, в нём приняло участие свыше тысячи человек по всей Литве, погрешность, уверяют социологи, составляет 3%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, политические партии Литвы договорились повышать оборонный бюджет постепенно до 2030 года, а конечным уровнем расходов названа планка в 2,5% от ВВП. Литве пока не удалось добиться отметки в 2%, несмотря на декларирование, что именно такой расход на оборону будет выделяться с 2018 года.

В прошлом году из-за более высокого роста экономики, нежели ожидалось, расход оказался ниже 2%, в 2019 году, когда рост ВВП оказался вновь выше, чем ожидалось, правительство решило взять кредит на сумму свыше 30 млн евро, чтобы достигнуть этой планки. Удастся это или нет, покажет анализ в начале 2020 года. В 2020 году на оборону планируется потратить 1 млрд 27,4 млн евро, или 2,02% от прогнозируемого ВВП.