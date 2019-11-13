Тбилиси, , 11:49 — REGNUM Министром образования, науки, культуры и спорта Грузии назначен Михаил Чхенкели. По информации администрации правительства Грузии, соответствующий приказ о назначении нового министра 13 ноября подписал премьер-министр Георгий Гахария.

Михаил Чхенкели сменил на этом посту Михаила Батиашвили, возглавлявшего министерство после объединения министерств образования и культуры, с 2018 года. Бывший министр ушел в отставку несколько дней назад, объяснив свое решение личными планами. Приказ об удовлетворении его заявления об отставке премьер-министр подписал 8 ноября.

Михаил Чхенкели возглавлял министерство образования и науки Грузии в 2017—2018 годах, до проведения реформы в правительстве и формирования единого министерства образования, науки, культуры и спорта.