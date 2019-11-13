Москва, , 11:48 — REGNUM Внешним игрокам не стоит пытаться извлечь выгоду из ситуации в Боливии, заявил 13 ноября замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Страстям надо не давать волю, и особенно это касается внешних сил, которые, возможно, по-прежнему испытывают соблазн для того, чтобы извлечь какую-то выгоду для себя, в том числе геополитическую», — сказал Рябков.

По его словам, Москва надеется, что ситуация в Боливии постепенно нормализуется и в рамках конституционного поля продолжатся процессы, позволяющие этой стране поступательно развиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как 11 ноября президент Боливии Эво Моралес был вынужден уйти в отставку в результате государственного переворота, 12 ноября второй вице-спикер Палаты сенаторов боливийского парламента Жанин Аньес объявила себя временным президентом страны и пообещала провести новые президентские выборы.

Сам Моралес вылетел в Мексику, которая согласилась предоставить ему политическое убежище.

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