Тбилиси, , 11:45 — REGNUM 13 ноября в администрации правительства состоится первое заседание Совета безопасности под руководством премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По предварительным данным, в заседании премьер-министр представит секретаря Совета безопасности Левана Изория.

В заседании Совета безопасности примут участие министр обороны Грузии, главы МВД, МИД, руководители служб государственной безопасности и разведки, а также глава Сил обороны.

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