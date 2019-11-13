Бишкек, , 11:39 — REGNUM Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев принес соболезнования семье сотрудника Государственного комитета национальной безопасности республики (ГКНБ) Усонбека Ниязбекова, убитого в ходе штурма резиденции экс-президента. Это заявление Атамбаев сделал в открытом обращении к жителям республики, опубликованном изданием kaktus.media.

«Я надеюсь, что после того как восторжествует справедливость, у меня будет возможность оказать его семье помощь и поддержку», — заявил Атамбаев. Он также пожелал выздоровления всем пострадавшим.

Бывший глава государства считает, что граждане, поддержавшие его при штурме резиденции, оказались беззащитными перед произволом властей. «Пытаясь скрыть свои незаконные действия, властные структуры и высшие должностные лица страны переворачивают все с ног на голову», — говорится в обращении.

Атамбаев также назвал имена политических деятелей, которые попали под домашний арест или помещены в следственный изолятор. По его мнению, на допрос также необоснованно вызываются члены Социал-демократической партии Киргизии. Он считает, что все обвинения абсурдны и привлекаемые к ответственности лица невиновны.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев потребовал освободить его сторонников, которые были задержаны 7−8 августа во время штурма резиденции экс-президента в Кой-Таше.