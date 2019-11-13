Анкара, , 12:11 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся, по приглашению своего американского коллеги Дональда Трампа, с рабочим визитом в Вашингтоне, принял участие в заседании «круглого стола», проведенном в Willard Hotel Торговой палатой США, Советом по внешним сношениям и Турецко-американским деловым советом.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, заседание прошло в закрытом для прессы формате. На нем также присутствовали министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, министр финансов Берат Албайрак, министр обороны Хулуси Акар, министр торговли Рухсар Пекджан, глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента профессор доктор Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Известно, что в заседании приняли участие представители таких компаний, как Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group, а также Фонда национального благосостояния Турции, Торговой палаты США, Совета по внешним сношениям и биржи Nasdaq.