Москва, , 11:32 — REGNUM Россия готова к приему Джона Салливана в качестве нового посла США после его соответствующего назначения. Об этом 13 ноября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Это зависит от того, когда он будет утвержден сенатом полного состава», — приводит РИА Новости ответ Рябкова на вопрос о возможных сроках приезда Салливана в качестве нового посла в Москву.

Также замглавы МИД России отметил, что ему не очевиден график сената США, в котором к тому же часто изменяются приоритеты в зависимости от повестки дня. Однако, как подчеркнул Рябков, с российской стороны никаких препятствий к приезду Салливана в качестве нового посла нет и он сразу сможет начать выполнять свои обязанности, если приедет до Нового года.

«По нашей протокольной практике, вручение копий верительных грамот позволяет послу сразу же в полном объеме начать работать. Так что, когда он сможет, мы будем его приветствовать в Москве», — заявил Сергей Рябков.

Отметим, ранее Джон Салливан был ответственным в госдепартаменте США за переговоры с Россией в области сотрудничества по борьбе с терроризмом. В настоящее время его кандидатура в качестве нового посла США в России проходит утверждение.