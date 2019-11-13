Киев, , 11:30 — REGNUM В Верховной раде Украины утром 13 ноября, группа депутатов блокировала парламентскую трибуну, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно одной версии, часть фракции политической партии «Слуга народа» заблокировала трибуну, чтобы не допустить срыва оппозицией рассмотрения законопроектов о рынке земли.

Вместе с тем, депутат Виктория Подгорная утверждает, что трибуну блокируют депутаты «Оппозиционной платформы — за жизнь» и при этом скандируют лозунги «Нет продаже земли!».

Также, по кулуарной информации, фракция «Слуга народа» сегодня утром провела заседание при участии президента Владимира Зеленского, на котором обсуждался вопрос голосования за земельную реформу.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 13 ноября Верховная рада рассмотрит 12 законопроектов об обороте земель сельскохозяйственного назначения — один основной и 11 альтернативных. В основном законопроекте прописан запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года — но с исключением для тех иностранных граждан, которые более трех лет работают на земле и платят налоги в украинский бюджет.

По кулуарной информации экспертов,у Зеленского есть серьезный кризис с голосами за земельную реформу, которую отказываются поддержать депутаты-мажоритарщики.