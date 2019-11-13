Таллин, , 11:26 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Юри Ратас потребовал от председателя Партии реформ Кайи Каллас, которая обвинила его в готовности изменить государству, либо доказательств её слов, либо извинений. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Я работал на посту премьер-министра три года при двух разных правительствах, — напомнил Ратас. — Сегодня лидер оппозиции Кая Каллас по сути обвинила меня в подготовке к государственной измене».

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По словам политика, это «серьёзная личная нападка», которая нуждается «в серьёзных доказательствах или в публичном извинении».

Напомним, ранее председатель Партии реформ Кая Каллас заявила, что премьер-министр страны «продал бы Эстонию при первой же возможности, если это было бы нужно, чтобы остаться премьером». Политик подчеркнула, что это не в интересах Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа премьер-министру Эстонии Юри Ратасу удалось избежать вотума недоверия, инициированного парламентской оппозицией. На внеочередном парламентском заседании он не получил поддержки необходимого числа депутатов.

Напомним, против премьер-министра выступила оппозиционная фракция Партии реформа. Как заявила ей председатель Кая Калласа, Ратас не смог обеспечить достойное управление Эстонией.

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