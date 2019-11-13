Рамалла , , 11:21 — REGNUM Израильский танк «Меркава» подбит на границе Израиля и сектора Газа, утверждают действующие в анклаве палестинские группировки. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

В заявлении радикалов говорится, что по танку выпустили управляемую ракету, данных о погибших или раненых нет. Инцидент произошел восточнее города Джабалия на севере анклава. В указанный район прибыли три вертолета израильских ВВС, уточняет телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября власти Израиля объявили об уничтожении в секторе Газа старшего командира группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Аты. За этим последовал обмен ударами между палестинскими группировками и израильской армией.

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