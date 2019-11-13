Киев, , 11:17 — REGNUM «Сегодня мы узнаем, будут ли на Украине настоящие экономические реформы. Если в Раде не будет голосов за прозрачный рынок земли — не будет и остальных необходимых изменений», — заявил 13 ноября украинский политолог Валерий Пекарь, комментируя предстоящее рассмотрение в парламенте Украины в первом чтении законопроекта о продаже земли.

Эксперт подчеркивает, что помимо прочего, Зеленский узнает, имеет ли он влияние на собственную фракцию «Слуга народа», или они проголосуют «как попало».

«Это же надо было — выиграть выборы дважды с разгромным счетом, чтобы победа ускользнула сквозь пальцы на пользу старых укоренившихся феодалов менее чем за три месяца», — описывает Пекарь негативный для президента сценарий.

Он отмечает, что наступил «момент истины» для президента и парламента — голосование за первую «реально важную и прорывную» вещь.

«Сегодня станет известно, остается ли Украина в средневековье, или резко сделает шаг в современность», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня Верховная рада рассмотрит законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения. В парламент Украины поданы один основной и 11 альтернативных законопроектов.

По кулуарной информации экспертов, у Зеленского есть серьезный кризис с голосами за земельную реформу, которую отказываются поддержать депутаты-мажоритарщики. Источники отмечают, что на прошлой неделе у президента было лишь 190 гарантированных голосов при 226 необходимых.