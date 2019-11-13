Москва, , 11:53 — REGNUM Комитет Госдумы по информполитике поддержал поправки, согласно которым законодательство об иностранных агентах может распространяться на физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за нарушения в деятельности СМИ-иноагентов предложил член Совфеда Андрей Клишас.

«В законопроекте имеются в виду не только те лица, которые являются владельцами того или иного ресурса, но и те, кто распространяет информацию для неограниченного круга лиц, в том числе и в интернет-пространстве, в том числе и за рубежом», — заявил Климов.

В комитет Госдумы поступило десять поправок, которыми, в частности, предлагается установить классифицирующие признаки, по которым организация или частное лицо может быть признано лицом, выполняющим функции иностранного агента, определяется ведомство, ведущее реестр иноСМИ-иноагентов, и лиц, выполняющих функции иностранного агента, а также устанавливаются органы государственной власти, ответственные за принятие решения о включении в этот реестр.

Штрафы для блогеров-иноагентов за нарушение законодательства могут доходить до 100 тыс. рублей.

Законопроект стал своего рода ответом на действия минюста США, который обязал зарегистрироваться в качестве иностранного агента Sputnik и Russia Today.

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