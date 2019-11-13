Джакарта, , 11:13 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди передала четыре пункта, которые обсуждались на 35-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antara.

«Важные вопросы, возникшие на саммите, включали в себя соглашение о формировании специальной целевой группы в рамках секретариата АСЕАН, задача которой состоит в том, чтобы полностью контролировать подготовку к репатриации беженцев рохинджа. Ожидается, что целевая группа ускорит процесс добровольной, безопасной и достойной репатриации», — заявила Ретно Марсуди, выступая с докладом перед членами комиссии I палаты представителей в Джакарте.

На саммите АСЕАН, который проходил в Таиланде в начале ноября, стороны также обсудили направления сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, роль Индонезии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН и вклад Индонезии во Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП).

Глава МИД Индонезии выразила надежду, что текст соглашения о ВРЭП будет подписан в 2020 году.

Издание отмечает, что выступление главы МИД Индонезии делилось на открытую и закрытую части. Открытое заседание было предназначено для обсуждения ряда вопросов, таких как экономическая дипломатия, защита индонезийских граждан, а также шаги Индонезии в качестве члена совета ООН по правам человека в 2020 году. Между тем закрытое заседание было предназначено для обсуждения таких деликатных вопросов, как ситуация в Папуа и положение в Южно-Китайском море.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе 9-го совещания должностных лиц стран АСЕАН по спорту в Маниле стороны договорились о проведении чемпионата по футбола ФИФА — 2034 в регионе АСЕАН.

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