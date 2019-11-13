Порт-Луи, , 11:05 — REGNUM Ренганадена Падаячи был приведен к присяге в качестве нового министра финансов Маврикия через несколько дней после того, как действующий премьер-министр островного государства Правинд Кумар Джагнат был переизбран на еще один пятилетний срок. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение местных СМИ во вторник, 12 ноября.

Перед присягой Падаячи сказал журналистам, что он должен был занять этот пост. Присяга министра финансов была произведена в рамках церемонии приведения к присяге нового правительства, транслируемой по местному радио и телевидению, отмечают сотрудники СМИ.

Напомним, что в пятницу, 8 ноября, избирательная комиссия страны объявила, что правящая партия «Социалистическое движение» (МСМ) Джагната получила 38 из 62 мест в парламенте, в то время как ее соперники, «Лейбористская партия» и «Маврикийское боевое движение» (МММ), получили 13 и 9 мест соответственно.

До назначения 48-летний Падаячи занимал пост главного экономиста в Торгово-промышленной палате Маврикия до того, как в январе 2018 года он был назначен первым заместителем управляющего Банка Маврикия и председателем Комиссии по финансовым услугам. Падаячи, который имеет степень доктора экономических наук, выразил озабоченность по поводу неравенства доходов в стране.

«Мы будем продолжать формировать экономику, разрабатывая политику для повышения устойчивости, а также для обеспечения того, чтобы экономический рост ощущался каждым», — сказал Падаячи в телефонном интервью агентству Reuters.

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