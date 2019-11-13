Казань, , 10:57 — REGNUM В Татарии нормативно-правовые акты органов власти будут переводить на татарский язык за счёт республиканского бюджета. Для этого в государственную программу «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014−2022 годы» вносятся поправки — расходы увеличивают на 0,8 млн рублей в год. Об этом ИА REGNUM стало известно из экспертизы проекта изменений, обнародованной на сайте Счётной палаты РТ.

В документе уточнено, что программа «дополняется мероприятием «Осуществление перевода нормативных правовых актов, иных документов органов местного самоуправления на государственные языки Республики Татарстан». С учётом того, что все документы принимаются на русском языке, а вторым госязыком в регионе числится татарский, то по 0,8 млн рублей планируется тратить на перевод нормативной базы именно на него. Деньги выделят из резерва кабинета министров РТ.

В целом финансирование программы на текущий год оценивается в 122,94 млн рублей, на 2020−2022 годы — по 123,41 млн рублей ежегодно.

Напомним, языковой вопрос несколько лет был болезненным для Татарии. В 2017 году прошли массовые прокурорские проверки в школах региона, после которых запретили принуждение к изучению родных языков и родители стали самостоятельно выбирать их для своих детей. Свыше 115 тыс. семей выбрали русский язык в этом статусе. Помимо этого, в ноябре 2017 года прокурор региона Илдус Нафиков разрешил спор и об изучении государственных языков республик в учебных заведениях — «добровольно, на основе письменного согласия родителей, в пределах двух часов в неделю».

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