Иерусалим, , 10:56 — REGNUM

Выдача Алексея Буркова в США, а не в Россию, отражает истинную суть отношений Израиля и с нашей страной, и с США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 13 ноября, комментируя сообщения об экстрадиции российского гражданина.

Как сообщалось ранее, посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с экстрадицией Алексея Буркова из Израиля в США. В ближайшее время дипломаты намерены посетить гражданина России, который в настоящее время находится в следственном изоляторе. Американские власти подозревают его в совершении киберпреступлений. Буркову в США может грозить до 80 лет тюрьмы.

«Обращает на себя внимание в этом сюжете то, что американским властям в связи с экстрадицией Буркова наш МИД направляет ноту протеста, а властям Израиля, которые его и экстрадировали, выражает лишь «сожаление», пусть и «крайнее».

Американцы действительно развязали охоту за гражданами России по всему миру. Но от этого курса они не откажутся до тех пор, пока мы не начнём предпринимать аналогичные шаги — это, думаю, понятно. Нам это сделать сложнее: слишком притягивают выходцев из России и сами США, и страны — их союзники. И тем не менее, это единственный путь.

Что касается Израиля, то примечательно, что они выдали данного российского гражданина США, несмотря на имевшийся у них запрос российских компетентных органов на его экстрадицию на родину. В нашем МИДе считают, что «такие действия идут вразрез с конструктивными партнерскими отношениями, которые динамично развиваются в последние годы между Россией и Израилем». Мне же думается, что именно такие символические жесты и отражают истинную суть отношений Израиля и с нашей страной, и с США. Другими словами, показывают, кто для Израиля является кем.

И ещё один вопрос для размышления: а был бы Бурков не русским, был бы для них своим, израильтяне его бы тоже американцам выдали?» — отметил Михаил Демурин.