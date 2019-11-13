Анкара, , 10:47 — REGNUM Масштабная операция против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) начата турецкими властями. Более 2 тыс. силовиков направлены на юго-восток страны, говорится в опубликованном 13 ноября заявлении турецкого МВД.

Цель операции «Кыран-6», которая проводится в провинциях Ван, Хаккяри и Ширнак, не дать РПК подготовиться к зимнему периоду. Помешать членам организации отстроить укрепления и создать инфраструктуру призваны 2360 сотрудников жандармерии и региональных силовых структур.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Турции считает РПК террористической организацией. С 1984 года РПК борется за независимость от Анкары юго-восточных районов страны, где высока доля курдского населения.

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