Москва, , 10:45 — REGNUM В Госдуме считают, что президент США Дональд Трамп предпринимает типично американские методы для решения вопросов с Турцией.

«Угрозы не подействовали, Трамп решил пустить в ход подкуп. Типичный американский метод решения вопросов!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 млн долларов с выгодными для Турции условиями, а также помощь в разрешении ситуации с санкциями, которые Вашингтон должен ввести против Анкары в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.