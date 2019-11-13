Пермь, , 10:39 — REGNUM В Пермском крае в проект закона о бюджета региона на ближайшие три года (2020−2022) внесена поправка, которая предусматривает повышений заработной платы для сотрудников противопожарной службы министерства территориальной безопасности, сообщают СМИ.

Предполагается, что рост зарплаты пожарным составит 11%. Изменение коснется командиров отделений, начальников караула, пожарных и водителей. Для индексации зарплаты предлагается ежегодно закладывать в бюджет по 32,4 млн рублей.

Стоит отметить, летом 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить зарплату пожарным, подведомственным МЧС. Между тем, в Прикамье за пожарную безопасность отвечают не только структуры МЧС, но и шесть казенных учреждений, которые в подчинении у министерства территориальной безопасности Прикамья. Бойцы этих учреждений получают 12−15 тыс. рублей в месяц, чего явно недостаточно, чтобы прокормить семью, сообщает properm.ru.