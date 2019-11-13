Бишкек, , 10:37 — REGNUM Бывший председатель правительства Киргизии Сапар Исаков, обвиняемый в коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ, заявил от отводе судье, рассматривающей дело, сообщает 13 ноября издание KNews.

13 ноября в Свердловском районном суде проходит заседание по делу о модернизации ТЭЦ. Суд рассмотрел ходатайство адвоката Замира Жоошева, который просил приобщить к материалам дела психолого-лингвистической экспертизы документов из уголовного дела.

Прокурор возразил, сославшись на то, что экспертиза выполнена иностранной компанией, которая не несет уголовную ответственность за результаты экспертизы. Судья сказала, что вывод обвинения обоснован.

«Это процесс становится абсурдным. Я заявляю вам отвод. Я вижу, что вы добропорядочный человек. Я призываю вас воспользоваться этим и отвестись», — сказал Исаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках дела о модернизации ТЭЦ на скамье подсудимых в Киргизии оказались бывшие премьер-министры Сапар Исаков, Жанторо Сатыбалдиев и депутат Осмонбек Артыкбаев.

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