Москва, , 10:36 — REGNUM Решение властей Мексики предоставить политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу Москва восприняла с большим уважением. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Дипломат отметил, что в МИД РФ не просто наблюдали за очень динамично развивающейся ситуацией, но и «оценивали, анализировали последствия тех или иных действий».

«То, что правительство Мексики приняло это решение, конечно же, воспринимается нами с большим уважением», — приводит РИА Новости слова замглавы российского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября ушедшей в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, которая согласилась предоставить ему политическое убежище. 12 ноября полномочия временного президента приняла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов боливийского парламента Жанин Аньес.

Как заявили в Мехико, власти Мексики предоставили статус беженца и политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу «по гуманитарным причинам и в силу чрезвычайной ситуации», в которой оказался политик.

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