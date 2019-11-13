13 ноября 2019 | Время чтения 10 мин

Андрей Маленький, , 12:03 — REGNUM С начала 90-х годов — чтобы заретушировать стародавнее ремесло ненасильственным образом извлекать деньги из чужих карманов — в наш обиход ввинчено трансгендерное понятие бизнеса. Теперь бизнес — это наше всё, а наше всё — это бизнес. Никакого капитализма, ничего личного, просто бизнес. И чтобы было чутье на поживу. У предпринимателей оно — в крови. Умудрились присоседиться даже к такому малоёмкому с точки зрения извлечения прибыли процессу, как конкурсный подбор кадров на руководящие государственные должности. А именно — к президентскому конкурсу «Лидеры России».

Рейтинг чиновников

Конкурс распропагандирован и привлекает к себе сотни тысяч участников со всех уголков страны. В этом сезоне их стало 233 тысячи. Как он сам о себе говорит, это открытый конкурс для руководителей нового поколения: «Бросьте вызов тысячам управленцев и попадите в сообщество лидеров, которые определят будущее России». Чтобы стать участником конкурса, достаточно быть управленцем не старше 55 лет. При этом у тех, кому за 35, должно быть не менее пяти лет управленческого опыта, а для более молодых достаточно двух лет такого стажа. Участие бесплатное.

Участники конкурса «Лидеры России» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Процедура такая. После саморекламы каждому конкурсанту, чьё селфи понравилось, предлагается пройти тестовое сафари. Тесты интеллектуальных способностей проверят вербальный, числовой, пространственный интеллект. Тест общих знаний затронет память в области истории, географии, культуры, права и экономики. Тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости измерит производительность умственной работы и устойчивость к экспериментальному стрессу. Он спровоцирует экспериментальный стресс через нарастающий дефицит времени для выполнения монотонной работы, требующей внимания. Тест управленческого потенциала определит потенциал управленческих компетенций участника. Тест управленческой готовности выяснит готовность (актуальное состояние) управленческих компетенций участника. Тест специализаций — это проверка профессиональных знаний в каждой из отраслей специализации. На конкурсе проверяются такие компетенции, как лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность.

Раньше такого марафона не было: управленческая наука не была такой развитой. В дореволюционные (царские) времена тест на профпригодность занимал несколько минут, как об этом пишет М. Алексеев в своей повести «Вишневый омут».

«Однажды вот какое дело было. Пристал Афоня к барину: «Почему Карпушке платите больше, чем мне?» Мы с ним, мол, в одинаковом чине-звании состоим. А барин ему говорит: «Вот сейчас я тебе всё объясню, дурья твоя голова. Видишь, вон по выгону стадо овец идёт? Бегите с Карпушкой и узнайте, что за овцы». Ну, пустились во весь дух. Узнали. Возвращаются. Дал он отдышаться и спрашивает Афоню: «Ну, Афанасий, докладывай, что ты там увидал?» Афоня выпалил: «Овцы шереметьевские, вашескородие!» — «И всё? Больше ты ничего не узнал?» — «Всё, вашескородие!» — отвечает Афоня. Тогда барин к Карпушке: «А ну, Карпушка, докладывай теперь ты». — «Овцы шереметьевские, говорит, гонят их из Панциревки в Шереметьевку на убой. Мясо на базаре подорожало. Овец в гурте двести штук — пятьдесят ярок, все перетоки, и сто пятьдесят баранов. Две овцы по дороге сдохли, три захромали, у одной в хвосте завелись черви, потому как собака её покусала…» — «Хватит, Карпушка, — перебил барин и к Афоне: — Теперь ты понимаешь, олух царя небесного, почему я Карпушке плачу больше, чем тебе, хоть вы с ним и исполняете у меня одинаковую должность? Пошёл вон, говорит, видеть тебя не могу больше!»

Конкурс «Лидеры России» собрал вместе лучших специалистов России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пришли, понятно, другие времена, которыми воспользовались не только наиболее предприимчивые, но и очень сообразительные бизнесмены, смекнувшие, что среди сотен тысяч будущих конкурсантов немало будет и афонь. Победителями они никогда не станут, потому что амбиции и талант редко уживаются друг с другом. У Косыгина, Примакова, Черномырдина талант точно был, а амбиций — не было. Афони афонями так и останутся, но в памяти чувств отложится осадок от непризнанной гениальности, горечь поражения от несправедливых решений, досада от промахов, оцениваемых по типу «я же учил, я же знал, Марьиванна» и т. п. А пока они этого еще не узнали и этого еще не произошло, образовалось с десяток интернет-порталов, готовых афоням помочь и по запросу выслать материалы на основе конкурсных тестов предшествующих лет и подготовить к конкурсу «Лидеры России 2020». В зависимости от финансовых возможностей подбирается и степень комплектности подготовки — базовая, расширенная, индивидуальная. Растет и цена услуг: 13 500 рублей, 36 000 рублей, 67 000 рублей. Можно получить поддержку и в разрозненном формате. Индивидуальные занятия через скайп обойдутся в четыре тысячи рублей за час.

Самым дешевым вариантом помощи оказался доступ к полной базе заданий по тесту общих знаний, включающему области проверки: право и экономика, история, география, культура. Неучу этот доступ обойдется всего в полторы тысячи рублей. Вторую поблажку сделали сами устроители конкурса. Руководитель конкурса «Лидеры России» А. Комиссаров сообщил, что в этом году тестовый экзамен существенно изменен. Можно сделать три попытки сдать экзамен, а в зачет пойдет лучший результат. Необходимо набрать не меньше 75% правильных ответов в рамках одной попытки. Один день — одна попытка. В личном кабинете участника будет отражаться результат с процентом правильных ответов. Так конкурсант поймет, успешно он справился или нет. Конечно, считает организатор конкурса, скорее всего, между подходами конкурсант будет шпаргалить: изучать литературу, читать дополнительную информацию в интернете, чтобы подтянуть свои знания. И это хорошо, человек настроен на победу, открыт учебе, а значит, сможет показать отличный результат.

Победители конкурса «Лидеры России» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Логики, конечно, в такой аргументации А. Комиссарова нет, как и в самих трех попытках осилить тест на знание Конституции, важных правовых и экономических терминов. На первый взгляд, все конкурсные тесты предназначены, чтобы выбрать того, кто готов стать региональным или федеральным министром. Но сможет ли он им быть? Стоя на берегу, еще никто плавать не научился и чемпионом по плаванию не стал. Ведь именно за чемпионский приз соревнуются наши олимпийцы. С другой стороны, знание особенностей будущей должности и умение воспользоваться этими знаниями трехпопыточным тестом не измеряется. Этот тест уже не столько для конкурсантов, сколько для самих устроителей: с личности какого федерального или регионального министра списать знаниевую шпаргалку? Письменных подсказок того, что же это за должность федерального министра или регионального министра, в нашем законодательстве просто нет, а те, которые есть, — все косвенные и поверхностные. У нас нет такой четкой записи, как в конституции одной из ведущих европейских стран, в которой прописано: каждый федеральный министр самостоятельно и под свою ответственность ведет дела его отрасли в русле общих направлений политики, определяемых руководителем государства.

У нас говорится только про ответственность. Про особую ответственность российского федерального министра сказано в положении о министерстве, утвержденном правительством Российской Федерации, но это ответственность совсем другого рода. Постфактумная ответственность. «Министр несет персональную ответственность (подчеркнуто мной — А. М.) за выполнение возложенных на министерство… полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности». Шаблонная запись о министре в положениях о министерствах в субъектах Российской Федерации такова: министр возглавляет министерство, организует его работу на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на министерство функций. «Самостоятельно и под свою ответственность вести дела в руководимой отрасли» и «нести персональную ответственность» — совершенно разные понятия, порождающие и разную мотивацию. Персональная ответственность — это же опасность, к тому же подстерегающая министра на каждом шагу. Он распределяет обязанности между своими заместителями, но лишить их должности за некачественную работу, подводящую министра под персональную ответственность, не может: замов назначает не он, а федеральное или региональное правительство. Это первое противоречие конкурса «Лидеры России» и действительности: конкурс требует от личности целеустремленности к успеху, а законодательство о министерствах требует развитой мотивации, ориентирующей министра на избегание неудач, чтобы не подпасть под персональную гильотину.

Участники конкурса «Лидеры России» Дарья Антонова © ИА REGNUM

В каждом министерстве от десяти до тридцати сфер деятельности, в которых должны быть реализованы полномочия министерства. И это, не переставляя запятые. Если же попробовать переставить запятые, сохранив остатки смысла, например, в Министерстве экономического развития, то день пройдет впустую, а цель достигнута не будет. Цитирую сферы:

«анализа и прогнозирования социально-экономического развития, развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, туристской деятельности, туризма, защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, в том числе государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, лицензирования, оценки регулирующего воздействия, аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации, безопасности процессов производства, саморегулирования профессиональной и предпринимательской деятельности, государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, публичной нефинансовой отчетности, внешнеэкономической деятельности (за исключением внешней торговли), имущественных отношений, несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления, оценочной деятельности, земельных отношений (за исключением земель сельскохозяйственного назначения, а также перевода земель водного фонда и земель особо охраняемых территорий и объектов (в части, касающейся земель особо охраняемых природных территорий) в земли другой категории), ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, кадастровой деятельности, деятельности саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, государственной кадастровой оценки, государственного мониторинга земель (за исключением земель сельскохозяйственного назначения), государственного земельного надзора (за исключением случаев, когда указанные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют иные федеральные органы исполнительной власти), геодезии и картографии, создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации, официального статистического учета, инвестиционной деятельности и государственных инвестиций, формирования межгосударственных и федеральных целевых программ (долгосрочных целевых программ), ведомственных целевых программ, разработки и реализации программ социально-экономического развития Российской Федерации, создания и функционирования особых экономических зон на территории Российской Федерации, функционирования особого правового режима и функционирования свободной экономической зоны, а также в случаях, установленных Федеральным законом «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», в сфере социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя, социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, районов Крайнего Севера, осуществления приграничного и межрегионального сотрудничества, территориального планирования, разработки и реализации комплексных проектов социально-экономического развития федеральных округов, координации отбора и реализации приоритетных инвестиционных проектов федеральных округов, а также по предоставлению государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, методического обеспечения разработки и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также оценки эффективности региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Продолжим.