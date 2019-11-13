13 ноября 2019 | Время чтения 8 мин

Кто только уже не выразил претензии в адрес финансовой политики ЦБ. Кто только уже не заявлял о необходимости снизить ключевую ставку и соответственно ставки кредитования бизнеса. Но воз и ныне там. Так, ставка первоклассным заемщикам в банках РФ составляет в среднем 10,8%, в Китае – 4,4 %, в США – 4,1 %, в Индии – 9,5 %, в Израиле – 3,5 % годовых.

Галина Смирнова, , 10:26 — REGNUM Россия все больше превращается в остров невезения, несмотря на то, что огромные запасы стратегических ресурсов расположены здесь. Но вот дела идут у нас туго. Экономика по условиям ведения бизнеса находится на уровне африканских стран. Напомним, в конце октября Всемирный банк Doing Business опубликовал свежий рейтинг «Ведение бизнеса — 2020, в котором Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции, заняв при этом место Маврикия, располагавшегося на этой строчке рейтинга в 2015 году и сместившегося на этот раз на 13-е место. Возникли ожидаемые проблемы с реализацией нацпроектов. Между тем к реализации проектов удалось приступить сравнительно недавно, текущий год является по сути стартовым, и, по идее, устраивать панику рано. Но масла в огонь внезапно подлил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Именно с его аудита начался обмен «любезностями».

Мост в будущее Валентина Андреева © ИА REGNUM

Главное, что мы сейчас теряем в ходе этих перепалок, — это время и способность адекватно оценивать события. Так что Кудрин выбрал одну из самых действенных тактик. Как говорится, лучшее средство защиты — это нападение.

Подобная шоковая терапия — традиционный инструмент либеральной политики. Медведев, судя по прошедшему заседанию Президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, плохо переносит шок. В ответ на выявленное СП слабое освоение бюджетных средств он сместил акценты, пригрозив регионам ответственностью, вплоть до уголовной, напомнив также, что в марте текущего года Генпрокуратура начала проверки по выявлению нарушений при получении и расходовании бюджетных средств, а также подтвердив опасения СП о существовании риска не достигнуть показателей 2019 года по трем нацпроектам: «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В свою очередь, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в своем выступлении на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам подчеркнул:

«Важно в перечень показателей оценки эффективности работы руководителей региональных органов власти и местного самоуправления включить такой критерий, как «Достижение целевых показателей национальных проектов», предусмотреть ответственность указанных лиц — вплоть до отстранения их от должности. Мы готовы подключиться к этой работе и дать свои предложения», — сказал он.

Генеральный прокурор также указал на необходимость ввести дополнительный финансовый контроль.

«Считаю целесообразным поручить Федеральному казначейству в рамках действующего с Генеральной прокуратурой соглашения принять дополнительные меры по осуществлению финансового контроля при реализации нацпроектов. Одновременно прокурорами будет обеспечено соответствующее надзорное сопровождение», — подчеркнул Чайка.

При реализации нацпроектов в этом году Генеральной прокуратурой выявлено 2500 нарушений. Из них наибольшее число — в рамках реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда». Нарушения касались вопросов предоставления мер государственной поддержки, строительства объектов социальной инфраструктуры, проведения конкурсных процедур, регионального и муниципального нормотворчества. Генеральный прокурор попросил премьера дать поручение ответственным министерствам и ведомствам о необходимости информирования прокуратуры о фактах злоупотреблений при расходовании денежных средств, несвоевременного их доведения до получателей и неисполнения условий соглашения с регионами.

Между тем отметим, реализовать в полной мере нацпроекты, не только названные Медведевым, невозможно в принципе по нескольким причинам. Их знает лично Кудрин. Именно при его участии составлялись все предыдущие стратегии развития экономики страны, в частности «Стратегия 2020», которые оказались также отчасти нереализованными, приведя в том числе к стагнации экономики, обнищанию народа, деградации систем здравоохранения и образования. Ключевые показатели стратегии легли в основу и майских указов Путина и перетекли в нацпроекты. Но дело не в показателях — не в цифрах. Дело в подходах к их реализации.

Сам глава СП еще в октябре указывал на существующие загвоздки, мешающие реализации нацпроектов. Одна из них заложена в системе управления нацпроектами, представленная сложной иерархией уровней, где на каждом из них есть свои показатели, а сами нацпроекты реализуются через федеральные проекты, в которые входят государственные программы. Это, по сути, старая оболочка, и она не всегда эффективна, подчеркивал Кудрин. Получается, что невольно или нечаянно глава Счетной палаты признал ошибки прошлых лет, вытекающие из разработанных когда-то им самим подобных программ.

Зачастую госпрограммы пересекаются друг с другом, все они финансируются в рамках своих полномочий и имеют разные целевые показатели. Поэтому эффективно их использовать вряд ли получится. Здесь регионы будут равняться не на ощутимый результат, которого ждут президент и народ от нацпроектов, а действовать лишь как бухгалтеры или как Минфин — просто приводить цифры к соответствию целевым показателям. Где-то минус, где-то плюс.

Нельзя обойти стороной вклад Минфина в экономику страны и реализацию нацпроектов. Деньги выделяются настолько поздно, что регионы должны к тому моменту уже готовиться к процедуре возврата их обратно. Процедура возврата — непростая.

Ждать эффекта от нацпроектов, призванных поднять экономику, победить обнищание народа, не стоит, потому как финансируются они не из средств ФНБ и ЗВР, а из текущих доходов бюджета, который формируется в первую очередь за счет налогов с компаний и населения. И необходимо отметить, что налоговая нагрузка на абсолютно все сферы экономической жизни не снижается, а, наоборот, растет. Если бы не целевые льготы нефтянке, то отрасль при ее текущей себестоимости добычи нефти была бы убыточна при том уровне налогообложения, который на нее распространяется.

В общем, простая арифметика и бухгалтерия — сведение баланса. Зато деньги ФНБ, то есть те деньги, которые и могли бы являться теми самыми дополнительными инвестициями в человеческий капитал, способными повлиять на рост уровня жизни, Кудрин предлагает вложить в ценные бумаги иностранных государств! Эта логика преследует страну еще с «тучных» 2000-х. Но Кудрин продолжает ею руководствоваться, указывая при этом на ошибки при реализации нацпроектов, шлейфом тянущиеся из тех же 2000-х.

Премьер предложил на Совете президиума помимо роста ответственности регионов избавиться от конфликтующих методик расчета, из-за которых страдает статистика. То есть, по его словам, происходит манипулирование данными ввиду конфликта двух методик расчета.

«Есть проблемы со статистикой. Получению объективных данных по национальным проектам мешает конфликт между двумя методиками расчета, — подчеркнул Медведев. — Первая — это расчет показателей производительности труда, который утвердило Минэкономразвития, вторая — это показатели, которые применяются для оценки эффективности работы губернаторов. Здесь нужно синхронизировать методики, что, собственно, я и поручаю сделать Минэкономразвития, чтобы разночтений этих не было, чтобы этим никто не манипулировал».

Также Медведев, заявил о необходимости скоординировать методику расчета показателей по нацпроекту занятости в малом и среднем предпринимательстве, напомнив, что показатель здесь на 2019 год установлен на уровне 19,6 млн человек, тогда как базовое значение составляло 19,2 млн человек. При этом откорректировать законодательство таким образом, чтобы оно позволяло сохранить поддержку малого бизнесу, перешедшему в разряд крупного, что позволит чувствовать ему себя увереннее в новой весовой категории.

«Нередки случаи, когда бизнес переходит в разряд крупного и, соответственно, снижается число занятых в малом и среднем предпринимательстве. Считаю правильным в этом случае откорректировать законодательство, которое позволит сохранить статус малого и среднего предпринимательства у таких компаний на два года, а значит, сохранить и меры поддержки», — подчеркнул премьер.

Кто только уже не выразил претензии в адрес финансовой политики ЦБ. Кто только уже не заявлял о необходимости снизить ключевую ставку и соответственно ставки кредитования бизнеса. Но воз и ныне там. Так, ставка первоклассным заемщикам в банках РФ составляет в среднем 10,8%, в Китае — 4,4%, в США — 4,1%, в Индии — 9,5%, в Израиле — 3,5% годовых.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сегодня написал на своей странице в Фейсбуке о том, что на финансирование льготных займов для малого и среднего предпринимательства в рамках одноименного нацпроекта на 2019 год закладывалась гигантская сумма — 1 трлн рублей. Она могла бы стать реальным стимулом роста, тем более что к 2025 году кредитный портфель МСП намечено довести до 10 трлн.

«Но что-то явно пошло не так. Из триллиона предложенных кредитов разошлась лишь треть. Интересно, почему же? Да потому, что 8,5% — это хоть и меньше, чем «обычные» 12−17% коммерческих банков, но все равно куда больше, чем рентабельность в большинстве отраслей. И не каждому малому предприятию «по зубам», — подчеркнул Титов, заметив, что можно и дальше упорно не снижать ставку, но тогда потенциальный эффект от действительно немалого объема выделенной господдержки так и останется на бумаге.

«Официальная инфляция за год едва ли не меньше 4%. Сделайте для малого бизнеса ставку хотя бы в 5%, и картина наверняка изменится», — предложил бизнес-омбудсмен.

Малый и средний бизнес, несмотря на все «регуляторные гильотины», задушен политикой ЦБ и Минфина! И ждать, что регионы самостоятельно, как в Китае, выйдут на международный рынок заимствований и решат эту проблему, тоже не стоит. Вся политика выстроена вокруг роста доходов крупного бизнеса и сознательных действий таких бизнесменов, как Лисин, заплативший налог с офшоров, сопоставимый с размером бюджета некоторых регионов. Вот и получается замкнутый круг. Глядишь, с такими темпами экономического развития и бюджет наполнять станет скоро некому!