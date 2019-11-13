Ла-Пас, , 10:25 — REGNUM Высшее командование боливийских Вооружённых сил (ВС) признало второго вице-спикера Палаты сенаторов страны (верхняя палата парламента) Жанин Аньес временно исполняющей обязанности президента Боливии. Об этом 13 ноября говорится в заявлении командующего ВС страны Уильямса Калимана, обнародованном в газете Pagina Siete.

«Учитывая все обстоятельства и в соответствии с законодательными нормами, мы находимся в вашем распоряжении», — указывается в опубликованном заявлении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее массовое шествие, которое получило название «Большой антиимпериалистический марш», состоялось в Каракасе и было проведено в поддержку Эво Моралеса, который подла в отставку 10 ноября.

Напомним, после того, как 10 ноября президент Боливии Эво Моралес был вынужден уйти в отставку в результате государственного переворота, 12 ноября второй вице-спикер Палаты сенаторов боливийского парламента Жанин Аньес объявила себя временным президентом страны и пообещала провести новые президентские выборы.