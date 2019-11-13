Бийск, Алтайский край, , 10:18 — REGNUM Мусорная проблема Бийска вышла на федеральный уровень. О ней уже высказались не только в Министерстве природных ресурсов РФ, но и на совещании, которое провёл в алтайском селе Санниково российский премьер министр Дмитрий Медведев. Также известно, что ситуацию контролирует региональная прокуратура, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснила старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы Ирина Степанова, спор между региональным оператором в сфере обращения твердых коммунальных отходов ООО «Спецобслуживание-Центральное» и владельцем полигона захоронения твердых коммунальных отходов ООО «Спецобслуживание-плюс» о размере и порядке взимания платы за размещение регоператором на полигоне отходов длится уже более полугода и сейчас рассматривается Арбитражным судом.

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По её словам, мусор в Бийске стал скапливаться с начала ноября из-за того, что ООО «Спецобслуживание-плюс» ограничило число принимаемых на полигоне от регионального оператора мусоровозов.

Пока идёт разбирательство, владельцу полигона внесено представление об устранении нарушений, которые создают неблагоприятные последствия в виде ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния города и нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду, а также объявлено предостережение о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Напомним, взаимные экономические претензии обслуживающего бийскую зону регоператора («Спецобслуживание-Центральное») и распорядителя бийского полигона ТБО («Спецобслуживание плюс») привели к тому, что властям Бийска пришлось вводить режим ЧС. Второй по величине город Алтайского края, наукоград, стал зарастать мусором после ограничения въезда мусоровозов на городской полигон ТБО.

Судя по принятым судебным решениям, копии которых передал в редакцию ИА REGNUM глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Войтюк, ситуация действительно сложилась весьма непростая и разбирательства будут такими же.

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