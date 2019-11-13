Петропавловск-Камчатский, , 10:19 — REGNUM Министр ЖКХ Камчатки Олег Кукиль покинул свой пост. Чиновник написал заявление по собственному желанию, губернатор края Владимир Илюхин заявление подписал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Олег Кукиль работал в должности министра ЖКХ недолго — с ноября 2018 года. До этого он работал главой регионального комитета по тарифам и ценам. В сентябре 2018 года Кукиль прославился тем, что «запустил» в зиму несуществующую котельную в селе Средние Пахачи Олюторского района.

Как сообщало ИА REGNUM, за год из правительства Камчатки уволились один за другим десять ключевых министров. Они уходили по разным причинам — кто-то после громкого скандала, кто-то по собственному желанию. Кукиль стал одиннадцатым министром, покинувшим свой пост.