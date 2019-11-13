Ульяновск, , 10:14 — REGNUM В Ульяновской области ещё один муниципальный депутат может досрочно сдать мандат после проверки сведений о доходах. У одного из парламентариев в Чердаклинском районе выявлены дорогостоящие объекты недвижимости, сообщает региональная прокуратура.

Нарушения выявлены у одного из депутатов совета депутатов Красноярского сельского поселения: по данным надзорного ведомства, парламентарий скрыл информацию о находящихся в его собственности 134 земельных участках, автомобиле и участии в качестве учредителя в уставных капиталах ряда коммерческих структур.

«Кроме того, он не сообщил о принадлежащей его жене квартире и полученных в прошедшем году доходах», — говорят в прокуратуре, отмечая, что прокурор района потребовал принять меры к устранению выявленных проверкой нарушений, однако депутатский корпус «ограничился предупреждением» .

В надзорном ведомстве считают, что данная мера ответственности «не адекватна тяжести содеянного», в связи с этим направлен иск в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Инзенском районе Ульяновской области досрочно прекращены полномочия двух депутатов за нарушения антикоррупционного законодательства, также досрочно сдал мандат один из депутатов Елховоозерского сельского поселения. Нарушения связаны с сокрытием сведений о принадлежащих супругам объектах недвижимости. Также досрочно прекращены полномочия двух депутатов в Мелекесском районе.