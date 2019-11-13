Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Израилю придётся отвечать на вызов со стороны иранской ядерной программы в крайне неподходящий для него момент, заявил журналист Зеев Чафец в статье для издания Bloomberg.

«Маловероятно, что сообщение о том, что Иран приближается к созданию ядерной бомбы, поступило бы в Израиль в подходящий для него момент, однако стоит отметить, что недавнее заявление Тегерана о том, что он наращивает количество центрифуг и увеличивает уровень обогащения урана, прозвучало в особенно тяжёлый для Израиля момент», — заявил Чафец.

По словам журналиста, Израиль фактически лишился лидерства, как дома, так и со стороны Вашингтона.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп столкнули с правовыми и политическими проблемами, которые приковали к себе их внимание. Похоже, ни один из них не может и не хочет дать реальный ответ на вопрос о том, как противостоять возникшей угрозе», — говорится в статье.

Всё, что Нетаньяху сейчас говорит о серьёзности ядерной эскалации со стороны Ирана, будут рассматривать через призму его стремления остаться на посту премьер-министра, добавил журналист.

«В конечном счёте, противодействие угрозе со стороны Ирана, которое, вероятно, будет связано со сменой режима в Тегеране, лучше всего оставить будущим, менее скомпрометированным лидерам США и Израиля», — заключил Чафец.

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