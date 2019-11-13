Пекин, , 10:11 — REGNUM Китай как никто другой заинтересован в том, чтобы президент США Дональд Трамп добился переизбрания в 2020 году, заявил генеральный директор независимой финансовой консалтинговой компании deVere Group Найджел Грин в статье для издания Asia Times.

По словам Грина, политика администрации президента США ставит под угрозу положение США как главной мировой сверхдержавы и предоставляет Китаю все необходимые возможности в сфере глобального влияния и заключения международных торговых соглашений, которых у него раньше никогда не было.

«Поэтому разумно было бы предположить, что, несмотря на грозные заявления президента США, направленные в адрес Пекина, китайские чиновники, вероятно, хотели бы, чтобы Трамп добился переизбрания в следующем году», — заявил эксперт.

Напомним, президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп уверен, что запущенная против него процедура импичмента не помешает его предвыборной гонке, поскольку, по его словам, у него неплохие шансы, судя по социологическим опросам, а также потому, что граждане США ничего не хотят слышать об импичменте.

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