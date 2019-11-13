Москва, 13 ноября 2019, 10:08 — REGNUM За последний год вероятность рецессии мировой экономики значительно увеличилась, и совместные действия стран БРИКС могли бы стабилизировать ситуацию, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 13 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
В этой ситуации, как выразился Абзалов, «Москва хотела бы сверить часы» и сформировать новый подход, но представитель Бразилии — человек достаточно праворадикальных взглядов и активно поддерживает инициативы Трампа, что может сделать предстоящие переговоры очень непростыми.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в столице Бразилии 13 ноября состоится очередной саммит БРИКС, в котором примет участие президент России Владимир Путин. Как ожидается, главы Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, входящих в БРИКС, рассмотрят вопросы экономического, финансового и культурно-гуманитарного сотрудничества, обсудят актуальные международные темы, состояние дел в сфере контроля над вооружениями и совместное противодействие терроризму.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Бразилии уверен, что председательство РФ в БРИКС станет значимым