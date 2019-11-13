Москва, , 10:08 — REGNUM За последний год вероятность рецессии мировой экономики значительно увеличилась, и совместные действия стран БРИКС могли бы стабилизировать ситуацию, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 13 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Саммит БРИКС проходит на фоне очень серьёзных изменений в мире на фоне экономического противостояния и в ожидании сделки между Китаем и США, — сказал он. — Также следует отметить, что достаточно сложная ситуация сейчас сложилась в Латинской Америке, и вопрос касается не только смены руководства в Боливии, но и экономической части. Те же самые ЮАР и Индия пережили очень существенные удары по национальным валютам. Общее таможенное противостояние оказало серьёзное влияние на все страны региона. Индия попала под некоторые ограничения, а Китай и вовсе вступил в таможенное противостояние с США. По касательной задело и Бразилию с ЮАР. Всё это, конечно, сказывается на развивающихся странах».

В этой ситуации, как выразился Абзалов, «Москва хотела бы сверить часы» и сформировать новый подход, но представитель Бразилии — человек достаточно праворадикальных взглядов и активно поддерживает инициативы Трампа, что может сделать предстоящие переговоры очень непростыми.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в столице Бразилии 13 ноября состоится очередной саммит БРИКС, в котором примет участие президент России Владимир Путин. Как ожидается, главы Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, входящих в БРИКС, рассмотрят вопросы экономического, финансового и культурно-гуманитарного сотрудничества, обсудят актуальные международные темы, состояние дел в сфере контроля над вооружениями и совместное противодействие терроризму.

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