Санниково, , 10:16 — REGNUM Проблема с горячим водоснабжением нескольких домов в алтайском селе Санниково будет решена, заверил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Такое заявление глава правительства сделал 13 ноября после того, как выслушал жалобы местной жительницы.

Медведев, прибывший в Алтайский край, прошел по поселку перед совещанием по развитию сельских территорий. К нему обратилась женщина, рассказавшая, что три дома несколько лет живут без горячей воды, а местные власти так и не решили проблему.

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Премьер-министр успокоил женщину и пообещал, что сразу после совещания к ней зайдет губернатор края Виктор Томенко, проблему решат, и вода будет. Ситуацию с водой Медведев назвал безобразием.

На совещании он вернулся к проблеме водоснабжения и поручил местным властям решить её в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев также поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко разобраться с проблемой мусора в Бийске.

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