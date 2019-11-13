Санниково, , 09:58 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко разобраться с проблемой мусора в Бийске.

«Есть проблемы, связанные со сбором мусора в Бийске. Я знаю, там коллеги занимаются, — сказал Медведев на совещании в Алтайском крае, обращаясь к главе региона. — Прошу подготовить предложения по решению тех проблем, которые там накопились».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Бийске Алтайского края ввели режим ЧС из-за мусора на фоне споров полигона и регионального оператора. Бийск стал зарастать мусором после ограничения въезда мусоровозов на городской полигон ТБО.

Позднее власти Алтайского края заявили, что убраны две из семи свалок, а в ближайшее время состоится разбирательство с теми, кто чуть не допустил мусорный коллапс, возникшей, судя по всему, из-за финансовых разногласий мусорного оператора и владельца полигона.

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