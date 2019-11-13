Санниково, , 09:57 — REGNUM Удорожанию соцобъектов в процессе строительства должно быть найдено объяснение. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 13 ноября на совещании по развитию сельских территорий в Алтайском крае.

Ситуация, когда в процессе работы стоимость объектов увеличивается, довольно распространена. Это требует дополнительных средств из местных бюджетов, и такая нагрузка бывает непосильной для регионов, сказал он.

Глава правительства отметил, что иногда удорожание оправданно, однако призвал проанализировать такие ситуации в целом. Для экономии средств регионов предложены централизованные госзакупки в рамках нацпроектов, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев не исключил, что госпрограмма комплексного развития сельских территорий будет финансироваться в большем объеме, если покажет положительный результат.

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