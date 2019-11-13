Москва, , 09:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп превносит в международные отношения хаос, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложение Трампа Эрдогану о сделке на $100 млрд.

«Трамп пытается решить проблемы между странами, не обращая внимание на системные связи и исторические особенности, он все меряет деньгами. А деньги в нынешних условиях на стратегическом уровне просто не играют никакой роли.

Для защиты своих интересов важны территории и ископаемые в них, транспортные коридоры, дух, скрепы, религия и культура ядра нации. Из новых интересов можно добавить цифру и технологии.

Но ничего из этого Трамп не может предложить Реджепу Тайипу Эрдогану. Тактика задабривания деньгами может сработать в отношении диктаторов нищих стран.

Но Эрдоган не диктатор, а Турция — современная развитая страна и крупный игрок на Ближнем Востоке», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, выгодная для Турции торговая сделка на $100 млн и помощь с разрешением ситуации вокруг покупки Анкарой ЗРС С-400 предложена президентом США Дональдом Трампом в письме президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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